الحوثيون يصعدون: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة

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في خطوة تصعيدية، حذر الحوثيون من أن أي تحرك عدائي ضد اليمن "ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة".وقال عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم في وقت متأخر أمس الجمعة، إن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأميركية والغربية والإسرائيلية".وأضاف القحوم أن "العمليات ضد إسرائيل ستستمر"، مؤكدا أن اليمن "حاضر" بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أميركية إسرائيلية غربية.وشنت جماعة الحوثي عدة هجمات تستهدف المصالح الإسرائيلية والغربية في البحر الأحمر، منذ صعدت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.(سكاي نيوز)