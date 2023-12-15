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مدير مستشفى بجنوب غزة يدق ناقوس الخطر: الوضع "كارثي"

Lebanon 24
15-12-2023 | 23:42
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قال جمال الهمص مدير مستشفى الكويت التخصصي في رفح بجنوب قطاع غزة الجمعة إن الوضع الصحي والوبائي في رفح "كارثي" بسبب ازدياد أعداد الجرحى والمرضى، إضافة لزيادة أعداد القتلى الذين يصلون إلى المستشفى.

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وأوضح الهمص في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي أن عشرات القتلى والجرحى يصلون إلى المستشفى بسبب القصف المتواصل، لافتا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للمستشفى امتلأت بشكل كامل، ولم يعد هناك إمكانية لاستقبال المزيد في ظل الإمكانيات المعدومة ونفاد المستلزمات الطبية".
وأضاف الهمص أن "الوضع الوبائي والصحي كارثي في ظل استمرار عمليات النزوح، والاكتظاظ الكبير في مراكز ومدارس الإيواء، ومع بدء فصل الشتاء بدأت الأمراض المعدية بالانتشار وتحديدا بين الأطفال، بالتزامن مع النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأشار إلى أن أعداد القتلى الكبيرة "أوصلتنا لحد العجز والصعوبة في إيجاد أماكن لدفن جثامينهم"، موضحا أن المعدل كان بين وفاة إلى اثنتين يوميا لكنه وصل الآن إلى ما بين 20 و40 شهيداً في الاستهداف الواحد.
 
 
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