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عربي-دولي

لاحتواء تهديد بيونغ يانغ.. استراتيجية دفاع نووي بين واشنطن وسيول

Lebanon 24
16-12-2023 | 00:09
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أعلنت وكالة يونهاب للأنباء اليوم السبت ان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان وضع مبادئ توجيهية مشتركة بشأن استراتيجية للدفاع النووي بحلول منتصف العام المقبل، وإنشاء منظومة متكاملة للتصدي للأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
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وقررت واشنطن وسول الانتهاء من إعداد مبادئ توجيهية شاملة بحلول العام المقبل حول كيفية احتواء التهديد النووي لبيونغ يانغ والرد عليه معا، وفق ما ذكرت يونهاب نقلا عن كيم تاي هيو نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي في تصريحات للصحفيين في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تشمل المبادئ التوجيهية:

وسائل لتبادل المعلومات الحساسة المتعلقة بالأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
التشاور في حالة حدوث أزمة نووية.
قنوات اتصال فورية بين زعيمي البلدين.
من المتوقع أيضا أن تدرج الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات العمليات النووية ضمن التدريبات العسكرية المشتركة العام المقبل.

وكان كيم قد قال أمس الجمعة إن كوريا الشمالية قد تختبر إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الشهر، وهو ما يمثل تهديدا نوويا بغض النظر عن مداه لأنه قادر على حمل رأس حربي نووي. (سكاي نيوز)

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