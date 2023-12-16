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عربي-دولي

قتلوا بـ"نيران صديقة".. من هم الرهائن الإسرائيليون الثلاث؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 01:25
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قال متحدث عسكري، إن الجيش الإسرائيلي "قتل عن طريق الخطأ"، 3 رهائن كانت حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة، خلال حادث "قيد المراجعة".

وذكر الجيش أن الرهائن قتلوا خلال قتال مع مسلحين في غزة، وعبّر عن تعازيه لأسرهم، قائلا إنه ستكون هناك "شفافية كاملة" في التحقيق في الحادث.
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وقال الجيش في بيان، إنه "حدد 3 رهائن إسرائيليين باعتبارهم تهديدا، خلال قتال عنيف في غزة. على أثر ذلك، أطلقت القوات النار تجاههم فقتلتهم"، بحسب ما كشف الأدميرال دانييل هاغاري، الذي أكد أن الجيش يتحمل "المسؤولية الكاملة عن الحادث المأساوي" بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتسلل مسلحون تابعون لحركة حماس إلى بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز 240 رهينة، حسبما أعلنت إسرائيل.

ثم شنت إسرائيل هجوما تقول السلطات الصحية في غزة إنه أودى بحياة نحو 19 ألفا، أغلبهم من النساء والأطفال، مع مخاوف من وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض.

وكشف الجيش أسماء الرهائن الثلاث الذين قتلوا عن طريق الخطأ، وهم:
يوتام حاييم
كان حاييم (28 عاما) قد اختُطف على يد حماس من كيبوتس كفار عزة، وهو عازف طبول في فرقة "بيرسيفور"، التي تعزف موسيقى "هيفي ميتال".

شوهد آخر مرة في مقطع فيديو التقط صباح 7 تشرين الأول، ظهر فيه أمام باب منزله في كفار عزة.

ألون شامريز
اختُطف شامريز (26 عاما) من منزله في كيبوتس كفار عزة، وهو طالب هندسة كمبيوتر.

سامر الطلالقة
اختطفت حماس الطلالقة (22 عاما) من نير عام، حيث كان يعمل في مزرعة دواجن. ويعمل الطلالقة عادة خلال نهاية الأسبوع، عندما اقتحم مقاتلوا حماس الكيبوتس.
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