لتخفيف حدة حرب غزة.. هكذا تضغط واشنطن على تل أبيب



Advertisement

كما ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع المسؤولين الإسرائيليين، الابتعاد عن عمليات عسكرية "عالية الشدة" في قطاع غزة، وتخفيف حدتها، وفق بيان للبيت الأبيض، الخميس.



وتناولت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، "الأوراق" التي تمتلكها واشنطن ويمكن استخدامها للضغط على إسرائيل، من أجل الالتزام بتلك المطالب، في ظل ضغط دولي متزايد، كان في أوضح صوره حينما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، ولم يعترض عليه سوى 10 دول فقط.



ونقلت الصحيفة الأميركية عن أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة كاليفورنيا، دوف واكسمان، قوله: "رأينا تحولا من الضغط الذي تمارسه الإدارة (الأميركية) من خلف الكواليس، إلى ما تمارسه حاليا.. المزيد من المناشدات العلنية والتسريبات"، وأضاف: "من الواضح أن صبر الإدارة الأميركية بدأ في النفاد".



مساعدات بمليارات الدولارات

وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن الولايات المتحدة تمتلك "عدة استراتيجيات" يمكن الضغط من خلالها لإقناع إسرائيل بتغيير أسلوبها في الحرب، لكنها أوضحت أن تلك الاستراتيجيات سيكون لها "تكلفة دبلوماسية وسياسية" على الرئيس بايدن.



تتمثل إحدى طرق الضغط في "فرض شروط على الأموال التي يتم منحها إلى إسرائيل"، وفق الصحيفة، حيث تتلقى إسرائيل بموجب اتفاق أمني يعود لفترة حكم باراك أوباما، حوالي 3.8 مليار دولار من الولايات المتحدة سنويا، وهو المبلغ الذي يعادل نحو 15 بالمئة من ميزانية الدفاع في إسرائيل.



ويجب أن توافق وزارة الخارجية الأميركية حينما يتعلق الأمر باستخدام إسرائيل لتلك الأموال في شراء كميات ضخمة من الأسلحة أو الذخيرة، لذلك يمكن للإدارة إيجاد طرق لمنع أو إبطاء عملية وصول الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب الصحيفة. بدأت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بـ"الضغط" على إسرائيل، بهدف الانتقال إلى مرحلة أقل حدة من الحرب التي تشنها ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، حيث طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، إسرائيل، بـ"التركيز على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين".كما ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع المسؤولين الإسرائيليين، الابتعاد عن عمليات عسكرية "عالية الشدة" في قطاع غزة، وتخفيف حدتها، وفق بيان للبيت الأبيض، الخميس.وتناولت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، "الأوراق" التي تمتلكها واشنطن ويمكن استخدامها للضغط على إسرائيل، من أجل الالتزام بتلك المطالب، في ظل ضغط دولي متزايد، كان في أوضح صوره حينما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، ولم يعترض عليه سوى 10 دول فقط.ونقلت الصحيفة الأميركية عن أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة كاليفورنيا، دوف واكسمان، قوله: "رأينا تحولا من الضغط الذي تمارسه الإدارة (الأميركية) من خلف الكواليس، إلى ما تمارسه حاليا.. المزيد من المناشدات العلنية والتسريبات"، وأضاف: "من الواضح أن صبر الإدارة الأميركية بدأ في النفاد".مساعدات بمليارات الدولاراتوأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن الولايات المتحدة تمتلك "عدة استراتيجيات" يمكن الضغط من خلالها لإقناع إسرائيل بتغيير أسلوبها في الحرب، لكنها أوضحت أن تلك الاستراتيجيات سيكون لها "تكلفة دبلوماسية وسياسية" على الرئيس بايدن.تتمثل إحدى طرق الضغط في "فرض شروط على الأموال التي يتم منحها إلى إسرائيل"، وفق الصحيفة، حيث تتلقى إسرائيل بموجب اتفاق أمني يعود لفترة حكم باراك أوباما، حوالي 3.8 مليار دولار من الولايات المتحدة سنويا، وهو المبلغ الذي يعادل نحو 15 بالمئة من ميزانية الدفاع في إسرائيل.ويجب أن توافق وزارة الخارجية الأميركية حينما يتعلق الأمر باستخدام إسرائيل لتلك الأموال في شراء كميات ضخمة من الأسلحة أو الذخيرة، لذلك يمكن للإدارة إيجاد طرق لمنع أو إبطاء عملية وصول الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب الصحيفة.

كما أن أغلب مبيعات الأسلحة الأميركية تكون مقيدة بشروط واشنطن، فعلى سبيل المثال، مُنعت أوكرانيا من إطلاق صواريخ أميركية الصنع على الأراضي الروسية. وبالتالي، بحسب نيويورك تايمز، يمكن لبايدن استخدام نفس النهج ومنع استخدام القنابل الأميركية في المناطق السكنية المكتظة بالسكان في قطاع غزة.



لكن مثل تلك الخطوات قد تضع بايدن في مواجهة وخلاف مع مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، التي كانت داعمة لبايدن على مدار سنوات.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، قوله إن "ربط المساعدات الأميركية بشروط معينة، ليس جزءا من الاستراتيجية الحالية لواشنطن".



ضغط سياسي

وقالت "نيويورك تايمز"، إن "إسرائيل تحتاج الولايات المتحدة دائما لدعمها في إعادة إمداد قواتها (بالأسلحة والذخيرة)، بجانب صناعة درع حماية ضد الضغط الدولي الذي يمكن أن يمارس عليها، على غرار ما تواجهه في الأمم المتحدة".



واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، لمنع صدور قرار يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة. وتشير الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة "بإمكانها أن تقرر عدم استخدام (الفيتو)".



كما أن بايدن يمكنه وضع "ضغط سياسي" على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وذلك في ظل دعوة الرئيس الأميركي المتواصلة لضرورة العمل على الوصول إلى حل الدولتين.