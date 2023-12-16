تعليق مرور سفن في البحر الأحمر..المنطقة باتت معقدة





وقالت شركة "ميرسك" في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: "عقب الحادث الذي استهدف (سفينة) ميرسك جبل طارق، والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن ميرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".

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بدورها، أعلنت شركة "هاباغ-لويد" تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر "حتى الإثنين" على الأقل.



وقالت المجموعة في بيان، إنها "تعلّق حركة حاملات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى الإثنين"، مضيفة: "سنقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة". أعلنت شركتا "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-لويد" الألمانية للنقل البحري، الجمعة، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن، على خلفية الحرب في غزة.وقالت شركة "ميرسك" في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: "عقب الحادث الذي استهدف (سفينة) ميرسك جبل طارق، والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن ميرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".بدورها، أعلنت شركة "هاباغ-لويد" تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر "حتى الإثنين" على الأقل.وقالت المجموعة في بيان، إنها "تعلّق حركة حاملات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى الإثنين"، مضيفة: "سنقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة".

وأوضحت الشركة أن إحدى السفن العائدة إليها "كانت هدفا لهجوم أثناء إبحارها قرب سواحل اليمن"، مؤكدة أن ذلك لم يسفر عن سقوط "أي ضحايا".



ويأتي قرار شركة "ميرسك" بعدما حذر الحوثيون المدعومون من إيران، من أنهم سيستهدفون سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، ردا على الحرب بين إسرائيل وحماس.



وهدد الحوثيون في وقت متأخر الجمعة، بأن "أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة، بعد أن أعلنوا "استهداف" سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن، كانتا متجهتين إلى إسرائيل، هما "إم إس سي ألانيا" و"إم إس سي بالاتيوم".



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في صنعاء، الجمعة، إنه تم تنفيذ "عملية عسكرية" ضد سفينتي حاويات "إم إس سي ألانيا" و"إم إس سي بالاتيوم"، مضيفا أنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل.



وأعلن أنه "تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين.. بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".



وكانت شركة الاستخبارات الألمانية الخاصة "آمبري"، قد أشارت في وقت سابق إلى أن السفينتين اللتين كانت إحداهما متجهة نحو جدة في السعودية، بحسبها، تعرضتا للتهديد على الأرجح لأن مالكتهما مجموعة "إم إس سي" السويسرية "تعاونت مع إسرائيل".