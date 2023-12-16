Advertisement

عربي-دولي

موجة حر شديدة تجتاح أستراليا.. وتحذيرات من حرائق

Lebanon 24
16-12-2023 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1141795-638383146532188574.png
Doc-P-1141795-638383146532188574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عانت أجزاء كبيرة من أستراليا، اليوم السبت، من موجة شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في موقعه على الإنترنت، إن التحذيرات من الموجة الحارة صدرت في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيوساوث ويلز وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي.
Advertisement

ويزيد الطقس الحار من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق غابات شديد الخطورة بالفعل، وسط ظاهرة النينيو المناخية، التي ترتبط عادة بظواهر مناخية بالغة الشدة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، صدرت تحذيرات من حدوث حرائق في أجزاء من أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، حسبما قال خبراء الأرصاد الجوية.

وقالت خدمة الإطفاء في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، إن أكثر من 50 حريقا مشتعلة السبت، وتم فرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة سيدني.

وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا، بعد موسمين هادئين مقارنة مع "الصيف الأسود" الذي شهد حرائق غابات أتت على منطقة بحجم تركيا وقتلت 33 شخصا، في موسم 2019-2020. (سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:54 | 2023-12-16
04:39 | 2023-12-16
04:11 | 2023-12-16
03:59 | 2023-12-16
03:40 | 2023-12-16
03:38 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24