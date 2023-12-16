موجة حر شديدة تجتاح أستراليا.. وتحذيرات من حرائق

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عانت أجزاء كبيرة من أستراليا، اليوم السبت، من موجة شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.وقال مكتب الأرصاد الجوية في موقعه على الإنترنت، إن التحذيرات من الموجة الحارة صدرت في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيوساوث ويلز وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي.ويزيد الطقس الحار من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق غابات شديد الخطورة بالفعل، وسط ظاهرة النينيو المناخية، التي ترتبط عادة بظواهر مناخية بالغة الشدة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.ومع ارتفاع درجات الحرارة، صدرت تحذيرات من حدوث حرائق في أجزاء من أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، حسبما قال خبراء الأرصاد الجوية.وقالت خدمة الإطفاء في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، إن أكثر من 50 حريقا مشتعلة السبت، وتم فرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة سيدني.وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا، بعد موسمين هادئين مقارنة مع "الصيف الأسود" الذي شهد حرائق غابات أتت على منطقة بحجم تركيا وقتلت 33 شخصا، في موسم 2019-2020. (سكاي نيوز)