جمع معلومات سرية.. إيران تعدم "عميلا" للموساد الإسرائيلي

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أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية في إيران، اليوم السبت إعدام "عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)"، جنوب شرقي البلاد.وأضافت الوكالة: "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".(سكاي نيوز)