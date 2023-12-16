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عربي-دولي

جمع معلومات سرية.. إيران تعدم "عميلا" للموساد الإسرائيلي

Lebanon 24
16-12-2023 | 02:16
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أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية في إيران، اليوم السبت إعدام "عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)"، جنوب شرقي البلاد.

وأضافت الوكالة: "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".(سكاي نيوز)
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