من سيدفع تكاليف إعادة بناء قطاع غزة بعد تدميره؟

‌نشرت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، في نسختها الإنجليزية، تقريراً، سلطت من خلاله الضوء على الأطراف التي ستتحمل تكاليف إعادة بناء قطاع غزة، بعد الدمار الشديد الذي شهده نتيجة العدوان عليه من الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت الصحيفة، في تقريرها إنه "حتى مع استمرار القتال والموت والدمار، بدأ الجدل حول تمويل عملية إعادة الإعمار"، وأضافت: "بينما الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع في غزة لا تحصى، فإن تكاليف إعادة بناء ما دمره القصف الإسرائيلي لغزة ليست كذلك".



وتشير التقديرات الأولية، إلى أن "الخسائر المادية قد تصل إلى 50 مليار دولار (46.4 مليار يورو)"؛ فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، هذا الأسبوع، إلى أن بنيامين نتنياهو، أبلغ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة له، أن السعوديين والإماراتيين سيكونون على استعداد لدفع فاتورة إعادة إعمار غزة. ‌



واقترح نتنياهو، أن الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه الخصوص، كان من كبار المانحين على المدى الطويل للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن أن الولايات المتحدة، هي إحدى أكبر الجهات المانحة، ومن المرجح أن تتم دعوتها لتمويل عملية إعادة الإعمار.



وأردفت الصحيفة، أنه "في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، تشير تقارير مطلعة، إلى أن صناع القرار يتساءلون خلف الكواليس بالفعل عن السبب الذي يدفعهم مرة أخرى إلى دفع الملايين من أموال دافعي الضرائب لإعادة بناء البنية الأساسية التي من المرجح أن تتعرض للقصف مرة أخرى، في المستقبل القريب".



‌وهذا الأسبوع، كتب كبير المعلقين على الشؤون الخارجية في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، جدعون راشمان: "لقد سمعت كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون بشكل لا لبس فيه، إن أوروبا لن تدفع تكاليف إعادة إعمار غزة". وقالت الصحيفة، في تقريرها إنه "حتى مع استمرار القتال والموت والدمار، بدأ الجدل حول تمويل عملية إعادة الإعمار"، وأضافت: "بينما الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع في غزة لا تحصى، فإن تكاليف إعادة بناء ما دمره القصف الإسرائيلي لغزة ليست كذلك".وتشير التقديرات الأولية، إلى أن "الخسائر المادية قد تصل إلى 50 مليار دولار (46.4 مليار يورو)"؛ فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، هذا الأسبوع، إلى أن بنيامين نتنياهو، أبلغ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة له، أن السعوديين والإماراتيين سيكونون على استعداد لدفع فاتورة إعادة إعمار غزة. ‌واقترح نتنياهو، أن الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه الخصوص، كان من كبار المانحين على المدى الطويل للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن أن الولايات المتحدة، هي إحدى أكبر الجهات المانحة، ومن المرجح أن تتم دعوتها لتمويل عملية إعادة الإعمار.وأردفت الصحيفة، أنه "في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، تشير تقارير مطلعة، إلى أن صناع القرار يتساءلون خلف الكواليس بالفعل عن السبب الذي يدفعهم مرة أخرى إلى دفع الملايين من أموال دافعي الضرائب لإعادة بناء البنية الأساسية التي من المرجح أن تتعرض للقصف مرة أخرى، في المستقبل القريب".‌وهذا الأسبوع، كتب كبير المعلقين على الشؤون الخارجية في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، جدعون راشمان: "لقد سمعت كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون بشكل لا لبس فيه، إن أوروبا لن تدفع تكاليف إعادة إعمار غزة".

وأضاف: "يبدو أن الكونغرس الأمريكي انقلب ضد جميع أشكال المساعدات الخارجية".



هل ستدفع "إسرائيل" ثمن الدمار؟



أوضحت الصحيفة نفسها، أنه "كانت هناك دعوات تطالب إسرائيل بدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها خلال حملتها الحالية في غزة، حيث يعتقد البعض أنه نظراً لأن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى، تعتبرها قوة احتلال هناك، فيجب عليها تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة".



وأكملت: "في العام 2010، وافقت إسرائيل على تعويض وكالة الأمم المتحدة الرئيسية العاملة في غزة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بمبلغ 10.5 ملايين دولار مقابل المباني التي دُمرت خلال هجومها الأصغر بكثير في سنة 2009 على القطاع".



وأوضحت أن "هذا التعويض أثار جدلاً بين الإسرائيليين، الذين تساءلوا عما إذا كان المبلغ يعني أنهم يعترفون بالذنب. لكن كانت هذه حالة نادرة وافقت فيها إسرائيل على دفع تعويضات".

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وأضافت الصحيفة أن "أكثر من نصف المساكن في غزة دُمر؛ ما يصل إلى 50 ألف وحدة سكنية، مع تضرر أكثر من 200 ألف وحدة أخرى، ناهيك عن تدمير عشرات المستشفيات ومئات المدارس والمباني الحكومية، وكذلك المنشآت الزراعية، التي بُني العديد منها بتمويل من الجهات المانحة الدولية".



وخلال هجوم الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة خلال عام 2021، دُمرت حوالى ألف وحدة سكنية وتجارية، وتضررت 16.257 وحدة أخرى، بالإضافة إلى 60 مدرسة. وقُدّرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالى 8 مليارات دولار (7.4 مليارات يورو).



إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مديرة مكتب الأونروا التمثيلي في أوروبا، مارتا لورينزو، أن "مستوى الأضرار والدمار الهيكلي غير مسبوق ولا يمكن مقارنته بأي حرب أخرى في غزة. لذا من الصعب للغاية الآن معرفة كم سيكلف ذلك، لكنها لن تكون مسؤولية مانح واحد فقط".



وفي حوارها مع صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، أوضحت المتحدثة نفسها، أن "ما سيحدث على الأرجح عندما ينحسر العنف، هو أنه قد ينعقد مؤتمر للتعهد بتكاليف إعادة الإعمار وخلاله نتوقع أن يتقاسم المجتمع الدولي هذه المسؤولية".

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تمويل غزة لعبة سياسية