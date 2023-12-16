أوامر لحاملة طائرات أميركية بالبقاء "قرب إسرائيل".. إليكم التفاصيل

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للحفاظ على وجودهما قرب إسرائيل مع استمرار حربها مع حماس، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد" وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط عدة أسابيع أخرى.وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد انتشار "فورد"، مما يسلط الضوء على المخاوف الأميركية المستمرة بشأن التقلبات في المنطقة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.وتمتلك الولايات المتحدة حاملتي طائرات في المنطقة، وهو أمر نادر في السنوات الأخيرة.وأكد عدة مسؤولون أميركيون عمليات النشر الأطول التي تمت الموافقة عليها هذا الأسبوع لحاملة "فورد" والطراد "يو إس إس نورماندي"، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنه لم يتم الإعلان عنها بعد.وتم بالفعل تمديد انتشار السفن الأخرى في مجموعة "فورد" الضاربة.وكثف البنتاغون وجوده العسكري في المنطقة بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول، لردع إيران عن توسيع الحرب إلى صراع إقليمي.وفي الأسابيع التي تلت ذلك، استغلت فصائل مدعومة من إيران في العراق وسوريا الحرب، لشن هجمات منتظمة بالصواريخ والطائرات من دون طيار والقذائف على المنشآت العسكرية الأميركية في البلدين.(سكاي نيوز)