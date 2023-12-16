بدء الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات العراقية





وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، مشاركة أكثر من مليون عراقي بعملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن المليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع، في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.

Advertisement

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت يبلغ 1.002.393 منتسبا، وعدد مراكز الاقتراع 565، ومحطات الاقتراع 2.367 محطة. فتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، السبت، أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص، في انتخابات مجالس المحافظات.وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، مشاركة أكثر من مليون عراقي بعملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن المليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع، في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت يبلغ 1.002.393 منتسبا، وعدد مراكز الاقتراع 565، ومحطات الاقتراع 2.367 محطة.

وسيصوت مع القوات الأمنية، النازحون في مخيمات النزوح، البالغ عددهم 48.260 نازحا، وعدد مراكز الاقتراع 35، ومحطات الاقتراع 120.



وتابع جميل: "سيشارك أكثر من مليون مواطن في مراقبة العملية الانتخابية وإدارتها وتغطيتها إعلامياً، وهذه الأرقام غير مسبوقة وتحدث لأول مرة بعملية انتخابية".



وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.



وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الصادر عام 2008.



ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.



كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات.