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تلميذة اعترضت على علم إسرائيل.. فهددها أستاذها بـ"قطع رأسها"!

Lebanon 24
16-12-2023 | 03:38
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اعتقل مدرس في مدرسة إعدادية في ولاية جورجيا الأميركية، بعدما أخبر شهود عيان محققا للشرطة أنه هدد بقطع رأس طالبة اعترضت على علم إسرائيلي في فصله الدراسي.

وتم احتجاز بنجامين ريس، وهو مدرس في مدرسة وارنر روبينز المتوسطة، في 8 كانون الأول بتهمة توجيه تهديدات إرهابية والقسوة على الأطفال، وفقا لسجلات سجن مقاطعة هيوستن، بينما أطلق سراحه بكفالة بعد يومين.
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وقال وليام كيندال المدعي العام لمقاطعة هيوستن، إن ريس طلب محاميا عاما لكن لم يتم تعيين محام له.

وقالت الطالبة لمحقق الشرطة إنها ذهبت إلى فصل ريس في 7 كانون الأول بعدما شاهدت العلم، وأخبرته أنها تراه مهينا لأن "الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين".(سكاي نيوز)



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