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عربي-دولي

المعيشة جيدة فيها.. إكتشفوا أفضل 10 مدن للهجرة إليها!

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:00
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احتفظت العاصمة النمساوية فيينا بمكانتها على رأس قائمة استطلاع جودة المعيشة لعام 2023 الذي أجرته شركة الاستشارات العالمية ميرسر للمغتربين.
 
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 ويُحدد هذا الإستطلاع المدن التي تتمتع بأفضل مستويات المعيشة للهجرة إليها، كما أنها يُظهر أيضاً المدن الأسوأ والتي لا يُفضل الذهاب إليها كون مستويات المعيشة فيها متدهورة.

وفي ما يلي قائمة بأفضل 10 مدن للهجرة إليها:

1- فيينا (النمسا)
2- زيوريخ (سويسرا)
3- أوكلاند (نيوزيلندا)
4- كوبنهاغن (الدنمارك)
5- جنيف (سويسرا)
6- فرانكفورت (ألمانيا)
7- ميونخ (ألمانيا)
8- فانكوفر (كندا)
9- سيدني (أستراليا)
10- دوسلدورف (ألمانيا)

المدن الـ10 الأسوأ في مستويات المعيشة:

1- الخرطوم (السودان)
2- بغداد (العراق)
3- يانغي (جمهورية أفريقيا الوسطى)
4- صنعاء (اليمن)
5- بورت أو برنس (هايتي)
6- نجامينا (تشاد)
7- دمشق (سوريا)
8- واغادوغو (بوكينا فاسو)
9- طرابلس (ليبيا)
10- برازافيل (جمهورية الكونغو)
 
 
(العربي الجديد)
 
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