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"من دون ماء ولا غذاء".. ما مصير 12 رضيعا داخل الحضانات في إحدى مستشفيات غزة؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 03:59
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أعلن مصدر طبي مقرب من حركة حماس، أن مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غرة بها 12 رضيعا داخل الحضانات "من دون ماء ولا غذاء".

وأوضح المصدر، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من المستشفى، و"يستهدف كل من يتحرك فيه".
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وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان، بعد حصاره واستهدافه بعدة هجمات.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال تجمع الرجال، بمن فيهم الطواقم الطبية، في ساحة المستشفى"، مشيرة إلى "مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم".

وطالبت وزارة الصحة في غزة "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك فورا، لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى".

وعبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه إزاء الهجوم على مستشفى كمال عدوان بعد عدة أيام من حصاره، وقال إنه يجب حماية المنشأة.(سكاي نيوز)


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