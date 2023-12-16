في السودان.. تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع

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في آخر تطورات السودان، تواصلت المعارك صباح اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من محاور القتال في العاصمة الخرطوم وضواحي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان.ففي الخرطوم أفاد مراسل العربية/الحدث بسماع دوي أسلحة ثقيلة في محيط سلاح الإشارة التابع للجيش بمدينة بحري شمالي العاصمة، فيما تصاعدت أعمدة دخان كثيفة من مناطق تمركز الدعم السريع بضاحية شرق النيل شرقي الخرطوم، وفي محور جنوب العاصمة تصاعدت أعمدة دخان من الأحياء الواقعة جنوب سلاح المدرعات التابع للجيش نتيجة المعارك بين الطرفين.أما في ضواحي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، أفاد شهود عيان بتجدد المعارك فجر اليوم بين الجيش والدعم السريع في منطقة "أبو حراز" شمال شرقي المدينة، حيث حلقت طائرات مقاتلة تابعة للجيش وقصفت عدداً من تمركزات الدعم السريع بالمنطقة؛ فيما سمع دوي المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع محاولة التصدي لطائرات الجيش.وأجبرت العمليات العسكرية على تخوم مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، الكثيرين في خوض رحلة نزوح جديدة نحو مناطق آمنة كمدينتي سنار والقضارف، علماً بأن المدينة كانت تحتضن ملايين النازحين من ويلات الحرب في الخرطوم.وأمر والي الجزيرة بالسودان، أمس الجمعة، بحظر تجول من الـ6 مساء حتى الـ6 صباحا بالتوقيت المحلي.ودارت اشتباكات عنيفة، فجر الجمعة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قرى شرق ولاية الجزيرة بوسط البلاد.وقال شهود تحدثوا إلى وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن معارك ضارية دارت بين الطرفين في قرية أم عليلة الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال شرقي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.وتضم منطقة أم عليلة المستودعات الرئيسية التي تغذي ولاية الجزيرة بالوقود عبر خط الأنابيب. (العربية)