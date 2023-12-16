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عربي-دولي
جسم طائر يسقط قبالة السواحل المصرية.. والجيش يرد
Lebanon 24
16-12-2023
|
04:39
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سقط جسم غريب طائر قبالة السواحل المصري اليوم السبت، فيما تعاملت معه وبشكل فوري الدفاعات الجوية المصرية.
وأكد شهود عيان سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، مضيفين أنه سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل المدينة.
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من جانبها، ذكرت مصادر رفيعة المستوى لفضائية "القاهرة" أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري.
وفِي نهاية تشرين الأول الماضي، وبعد حوادث المسيرات التي شهدتها مدينتا طابا ونويبع المصريتان، ومع تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، تم رصد "جسم غريب" مجدداً فوق البحر الأحمر.
وأعلن الجيش المصري أن طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا، كما أفاد بسقوط مقذوف في مدينة نويبع، جنوب سيناء أيضا، على البحر الأحمر.
وبعدها حلقت طائرات حربية مصرية فوق نويبع وطابا.(العربية)
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