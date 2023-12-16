Advertisement

عربي-دولي

جسم طائر يسقط قبالة السواحل المصرية.. والجيش يرد

Lebanon 24
16-12-2023 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1141846-638383239241424012.png
Doc-P-1141846-638383239241424012.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط جسم غريب طائر قبالة السواحل المصري اليوم السبت، فيما تعاملت معه وبشكل فوري الدفاعات الجوية المصرية.

وأكد شهود عيان سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، مضيفين أنه سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل المدينة.
Advertisement

من جانبها، ذكرت مصادر رفيعة المستوى لفضائية "القاهرة" أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري.

وفِي نهاية تشرين الأول الماضي، وبعد حوادث المسيرات التي شهدتها مدينتا طابا ونويبع المصريتان، ومع تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، تم رصد "جسم غريب" مجدداً فوق البحر الأحمر.
وأعلن الجيش المصري أن طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا، كما أفاد بسقوط مقذوف في مدينة نويبع، جنوب سيناء أيضا، على البحر الأحمر.

وبعدها حلقت طائرات حربية مصرية فوق نويبع وطابا.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:54 | 2023-12-16
04:11 | 2023-12-16
03:59 | 2023-12-16
03:40 | 2023-12-16
03:38 | 2023-12-16
03:30 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24