لبنان خسرَ صديقاً عزيزاً والمُصاب كبير.. أمير الكويت في ذمة الله!

ببالغ الأسى، تلقى اللبنانيون خبر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 85 عاماً، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل، خصوصاً أنه برحيل سمو الأمير الشيخ نواف يفقد اللبنانيون صديقاً طالما وقف إلى جانبهم في محنهم، ولم يتغاضَ يومًا عن مدّ يد المساعدة في كل الأمور التي تعود بالنفع على لبنان بأسره.

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فبرحيل سمو الأمير الشيخ نواف تخسر الكويت، ومعها لبنان والأسرة العربية رجلًا عمل بجدّ ومسؤولية على رفع شأن بلاده ومواطنيه، وجهد على أن يعلو الحق الذي لا يُعلى عليه في المحافل الدولية دفاعًا عن القضايا العربية، وفي طليعتها القضية الفلسطينية.



أسرة "لبنان24" بإدارتها وموظفيها تتوجه إلى الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي القلبية، سائلة المولى أن يمنّ الله على الكويت الشقيق بما يبلسم جراحهم، ويسكن فقيدهم الغالي فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان

بيان الديوان الأميري

وقرابة الساعة 11.30 صباحاً، أوقف التلفزيون الكويتي وبشكل مفاجئ كل برامجه وقام ببث آيات قرآنية. وعند الساعة 11.54، أصدر الديوان الأميري في الدولة بياناً أعلن فيه وفاة الشيخ نواف الأ؛مد الجابر الصباح.

وتلا وزير شؤون الديوان الأميري البيان بنصه الحرفي التالي: " ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وكان الأمير الراحل تولَّى قيادة بلاده منذ 29 أيلول 2020 إثر وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، أُدخل أمير الكويت إلى المستشفى لتلقّي العلاج وإجراء فحوصات طبيّة إثر وعكة صحيّة ألمّت به.