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عربي-دولي

هجوم غير مباشر على نتنياهو.. غانتس ينتقد النزاعات "المفتعلة" مع واشنطن

Lebanon 24
16-12-2023 | 05:34
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إنتقد الوزير في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، "من يتورطون في خلق نزاعات مفتعلة مع واشنطن"، محذرا من أن ذلك "يضر بالعلاقات المهمة مع الولايات المتحدة".

وتجنب غانتس في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، الخميس، ذكر نتنياهو بالإسم، وقال بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "دور القيادة هو إبلاغ العامة ما سيحدث بطريقة واقعية، والسعي لتحقيق ذلك دون خلق نزاعات مفتعلة في وقت يقاتل فيه جنودنا بساحة المعركة"، مضيفاً: "لسوء الحظ، حتى في هذه الأيام، هناك من يتورطون في خلق نزاعات مفتعلة بشكل علني، والإضرار بالعلاقات المهمة مع الولايات المتحدة".
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هذا وقال غانتس إن "حماس جزء من المحور الإيراني الراغب في تدميرنا ووقف التطبيع، وعلينا فعل العكس: القضاء على تهديد حماس وتعزيز العلاقات مع الدول العربية المعتدلة، وبناء واقع إقليمي مختلف يشمل إطارا للحل في غزة".

كما أقرّ بأن إسرائيل ستحتفظ بسيطرتها الأمنية على غزة على المدى القصير، وقال: "سيكون من الصواب العثور على كيانات محلية تهتم بأمور مثل الصرف الصحي والدواء والقضايا المدنية"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم "بدعم من إدارة تتكون معظمها من دول عربية معتدلة" ستعمل مع إسرائيل على بدء التطبيع و"انطلاق عملية تغيير الواقع في غزة على المدى الطويل".

ونقلت وكالة رويترز، عن غانتس قوله أيضًا، إنهم يجرون حوارا استراتيجيا ويتسم بالخبرة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب على حركة حماس في قطاع غزة، وإن واشنطن "لا تحاول أن تملي على إسرائيل التحركات التي يجب أن تتخذها".

وأضاف: "أعتقد أن الأميركيين يجرون معنا حوارا استراتيجيا واحترافيا ملائما ومحسوبا. لا يحاولون إملاء أي شيء علينا.. نجلس كشريكين يريان معا الصورة الأشمل بشكل مسؤول".
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