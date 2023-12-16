تميّز بحكمته.. هذه أبرز المعلومات عن أمير الكويت الراحل

يُعدّ أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من أبرز أمراء الكويت تأثيراً، لاسيما أنه تميّز بحكمته ومرونته، كما كان له أثرٌ كبير على صعيد العلاقات مع الدول العربية.

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وحالياً، يعيش العالم العربي حالة الحزن إثر إعلان نبأ وفاة الصباح، اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عاماً بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وفي ما يلي السيرة الذاتية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح:



1- تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 أيلول 2020.

2- تعهد خلال أداء اليمين الدستورية بالحفاظ على "رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها".

3- تولى ولاية العهد في 20 شباط 2006.

4- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 تشرين الأول 2003.

5- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 تشرين الأول 1994.

6- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 نيسان 1991.

7- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 كانون الثاني 1988.

8- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 آذار 1978.

9- كان محافظاً لمنطقة حولي في 12 شباط 1962.

10- هو من مواليد 25 حزيران 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر.