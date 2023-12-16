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عربي-دولي

تميّز بحكمته.. هذه أبرز المعلومات عن أمير الكويت الراحل

Lebanon 24
16-12-2023 | 05:54
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يُعدّ أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من أبرز أمراء الكويت تأثيراً، لاسيما أنه تميّز بحكمته ومرونته، كما كان له أثرٌ كبير على صعيد العلاقات مع الدول العربية.
 
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وحالياً، يعيش العالم العربي حالة الحزن إثر إعلان نبأ وفاة الصباح، اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عاماً بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة. 
 
وفي ما يلي السيرة الذاتية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح:

1- تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 أيلول 2020.
 
2- تعهد خلال أداء اليمين الدستورية بالحفاظ على "رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها".
 
3- تولى ولاية العهد في 20 شباط 2006.
 
4- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 تشرين الأول 2003.
 
5- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 تشرين الأول 1994.
 
6- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 نيسان 1991.
 
7- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 كانون الثاني 1988.
 
8- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 آذار 1978.
 
9- كان محافظاً لمنطقة حولي في 12 شباط 1962.
 
10- هو من مواليد 25 حزيران 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر.
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