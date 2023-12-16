Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: قوات العدو الإسرائيلي تعتدي بالضرب المبرح على مصوّر صحفي!

Lebanon 24
16-12-2023 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1141871-638383295492321878.jpg
Doc-P-1141871-638383295492321878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتدى عناصر من شرطة العدو الإسرائيلي بالضرب المبرح على مصوّر صحفي فلسطيني يعمل لدى وكالة أنباء الأناضول التركية في القدس.
 
 
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المصوّر الصحفي مصطفى الخاروف، وهو يدخل في جدال كلامي مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، قبل أن يقوم أحد الجنود في إحدى اللحظات بضربه عدة مرات بفوهة البندقية، ثم طرحوه أرضا وشرعوا بركله.
 
Advertisement
 
وأصيب المصور بكدمات وجروح في وجهه وجسمه جراء الضربات القوية التي تعرض لها، ما استدعى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول".

كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصور فايز أبو رميلة، الذي كان يقف بجوار مصور الأناضول. (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:54 | 2023-12-16
08:00 | 2023-12-16
07:58 | 2023-12-16
07:56 | 2023-12-16
07:23 | 2023-12-16
06:57 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24