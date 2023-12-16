بالفيديو: قوات العدو الإسرائيلي تعتدي بالضرب المبرح على مصوّر صحفي!

اعتدى عناصر من شرطة العدو الإسرائيلي بالضرب المبرح على مصوّر صحفي فلسطيني يعمل لدى وكالة أنباء الأناضول التركية في القدس.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المصوّر الصحفي مصطفى الخاروف، وهو يدخل في جدال كلامي مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، قبل أن يقوم أحد الجنود في إحدى اللحظات بضربه عدة مرات بفوهة البندقية، ثم طرحوه أرضا وشرعوا بركله.

بأعقاب البنادق والبساطير.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مصطفى الخاروف مصور وكالة الأناضول في أثناء عمله الصحفي. pic.twitter.com/dnBJReqXzT — TRT عربي (@TRTArabi) December 15, 2023 Advertisement

وأصيب المصور بكدمات وجروح في وجهه وجسمه جراء الضربات القوية التي تعرض لها، ما استدعى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول".



كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصور فايز أبو رميلة، الذي كان يقف بجوار مصور الأناضول. (الأناضول)