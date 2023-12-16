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عربي-دولي

مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل أمير الكويت

Lebanon 24
16-12-2023 | 06:16
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نعت مصر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

وجاء بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية". 
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وأعلن "الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد".
 
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