بعد وفاة الشيخ نواف.. تعيين مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت

عيّن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت خلفاً للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافتهُ المنية، اليوم السبت، عن عمرٍ ناهز 85 عاماً.
وأعلن المجلس الحداد الوطنيّ لمدة 40 يوماً على رحيل أمير البلاد.
نبذة عن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
1- تولى الشيخ مشعل ولاية العهد في 8 تشرين الأول 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.
2- ولد الشيخ مشعل العام 1940 ونشأ في بيت الحكم، فهو الابن السابع لحاكم الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لـ 3 حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو متزوج، وله 5 أبناء ذكور و7 إناث.
3- تلقى تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت، والتحق بكلية "هندون" في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960، وبعد تخرجه التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة (عقيد)، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، وقد تحول في عهده إلى "جهاز أمن الدولة"، ومازالت هذه الجهة تحمل هذا الاسم حتى الآن.
4- عُيِّن بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 نيسان 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى ولاية العهد.