بعد وفاة الشيخ نواف.. تعيين مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت

عيّن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت خلفاً للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافتهُ المنية، اليوم السبت، عن عمرٍ ناهز 85 عاماً.

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وأعلن المجلس الحداد الوطنيّ لمدة 40 يوماً على رحيل أمير البلاد.

نبذة عن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح