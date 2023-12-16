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عربي-دولي
شهيد جديد للصحافة في غزة
Lebanon 24
16-12-2023
|
06:48
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أفادت قناة "الميادين" باستشهاد الصحفي عاصم كمال موسى في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.
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غزة
عاصم كمال موسى
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