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عربي-دولي

العاهل السعودي وولي عهده ينعيان أمير الكويت

Lebanon 24
16-12-2023 | 06:56
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نعى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عاما.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".
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وأعربا "عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء".

وأكد العاهل السعودي وولي عهده الأمير أن "المملكة وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار". (العربية)
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