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عربي-دولي

الملكة رانيا تنعى أمير الكويت الراحل: فقيد الأمة العربية

Lebanon 24
16-12-2023 | 06:57
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نعت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.


وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها على منصة "اكس": "رحم الله الشيخ نواف الأحمد الصباح، المغفور له بإذن الله بما عهدنا فيه من طيب وتواضع.. نعزي أنفسنا بفقيد الأمة العربية، صاحب الأيادي البيضاء والمواقف الإنسانية. وأشاطر أهلي في الكويت التي لها مكانة خاصة في قلبي أحزانهم بفقيدنا جميعاً".
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