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عربي-دولي
تفاصيل جنازة أمير الكويت.. مراسم الدفن وموعد التعازي
Lebanon 24
16-12-2023
|
07:58
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كشف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، اليوم السبت، تفاصيل مراسم دفن أمير البلاد الرحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال الصباح: "مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء الشيخ نواف الصباح فقط بمسجد بلال بن رباح يوم الأحد".
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كما أعلن الديوان الأميري، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح التعازي بفقيد الوطن، في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.
والسبت، نعى الديوان الأميري الكويتي أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.
وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو سادس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.
وسمّي الشيخ نواف وليًا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في أيلول من ذلك العام عن 91 عامًا. (سكاي نيوز)
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