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محادثات بشأن هدنة جديدة في قطاع غزة.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 07:56
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يلتقي مسؤولون إسرائيليون وقطريون في النرويج، اليوم السبت، سعياً لإحياء محادثات بشأن هدنة جديدة في قطاع غزة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.


وبحسب الصحيفة، يعتقد أن الهدنة سيتم خلالها الاتفاق على الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار في القطاع وتحرير أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل، مثلما جرى في الهدنة الأولى.
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نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين، أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من المقرر أن يجتمع مع دافيد بارنيا مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في أوسلو.

كما ذكرت أن من المرجح أن يجتمع بارنيا مع مسؤولين مصريين أيضا.

وتابعت نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات، أن "خلافات على الشروط المحتملة داخل حركة حماس من بين العقبات البارزة التي تعرقل استئناف المفاوضات حول اتفاق تبادل جديد للمحتجزين".
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