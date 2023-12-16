تفاصيل جديدة عن قتل 3 رهائن "بالخطأ" في غزة.. ماذا كشف الجيش الاسرائيلي؟

قدم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن واقعة قتل 3 رهائن "بالخطأ" في قطاع غزة.

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ضابط كبير في القيادة الجنوبية، قوله إن الرهائن الثلاثة القتلى "تمكنوا من الفرار من أسر حماس".وحسب المصدر، فقد "بدأ الحادث بعد أن حدد جندي متمركز في مبنى 3 أشخاص مشبوهين يخرجون من مبنى آخر على بعد عشرات الأمتار، وكان الثلاثة من دون قمصان، وأحدهم يحمل عصا عليها راية بيضاء".وتابع: "اعتقد الجندي أن تحرك الرجال نحوه كان محاولة من قبل حماس لنصب فخ لجنود الجيش الإسرائيلي، ففتح النار على الفور وصرخ: إرهابيون".وبحسب التحقيق الأولي، قتل الجندي اثنين من الرهائن، بينما فر الثالث مصابا إلى المبنى الذي جاء منه.وأضاف الضابط صاحب الرواية: "في تلك المرحلة خرج قائد الكتيبة الإسرائيلية، الذي كان في الموقع الذي أطلق منه الجندي النار، وطلب من قواته وقف الهجوم". لكن "في هذه الأثناء، سمعت القوات في المنطقة صوت شخص يصرخ باللغة العبرية: النجدة".وأضاف الضابط: "بعد لحظات خرج الرهينة الثالث من المبنى الذي هرب إليه، فأطلق جندي آخر النار عليه مما أدى إلى مقتله".وحسب التحقيق الأولي، فـ"بعد ذلك أدرك قائد الكتيبة أن مظهر الرجل الثالث كان غير معتاد، فتبين أنه رهينة إسرائيلية وبعد ذلك، جمع الجنود الجثث الثلاث ونقلوها إلى إسرائيل للتعرف على هوياتها".