19
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
22
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تفاصيل جديدة عن قتل 3 رهائن "بالخطأ" في غزة.. ماذا كشف الجيش الاسرائيلي؟
Lebanon 24
16-12-2023
|
08:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن واقعة قتل 3 رهائن "بالخطأ" في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ضابط كبير في القيادة الجنوبية، قوله إن الرهائن الثلاثة القتلى "تمكنوا من الفرار من أسر حماس".
Advertisement
وحسب المصدر، فقد "بدأ الحادث بعد أن حدد جندي متمركز في مبنى 3 أشخاص مشبوهين يخرجون من مبنى آخر على بعد عشرات الأمتار، وكان الثلاثة من دون قمصان، وأحدهم يحمل عصا عليها راية بيضاء".
وتابع: "اعتقد الجندي أن تحرك الرجال نحوه كان محاولة من قبل حماس لنصب فخ لجنود الجيش الإسرائيلي، ففتح النار على الفور وصرخ: إرهابيون".
وبحسب التحقيق الأولي، قتل الجندي اثنين من الرهائن، بينما فر الثالث مصابا إلى المبنى الذي جاء منه.
وأضاف الضابط صاحب الرواية: "في تلك المرحلة خرج قائد الكتيبة الإسرائيلية، الذي كان في الموقع الذي أطلق منه الجندي النار، وطلب من قواته وقف الهجوم". لكن "في هذه الأثناء، سمعت القوات في المنطقة صوت شخص يصرخ باللغة العبرية: النجدة".
وأضاف الضابط: "بعد لحظات خرج الرهينة الثالث من المبنى الذي هرب إليه، فأطلق جندي آخر النار عليه مما أدى إلى مقتله".
وحسب التحقيق الأولي، فـ"بعد ذلك أدرك قائد الكتيبة أن مظهر الرجل الثالث كان غير معتاد، فتبين أنه رهينة إسرائيلية وبعد ذلك، جمع الجنود الجثث الثلاث ونقلوها إلى إسرائيل للتعرف على هوياتها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
Lebanon 24
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
00:53 | 2023-12-16
16/12/2023 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
15:03 | 2023-12-15
15/12/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتجاجٌ كبير في الجنوب.. ما جرى مخيف وهذا ما تبيّن! (فيديو)
Lebanon 24
إرتجاجٌ كبير في الجنوب.. ما جرى مخيف وهذا ما تبيّن! (فيديو)
06:55 | 2023-12-16
16/12/2023 06:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"عبودية" في لبنان.. خفايا مثيرة جداً وهذه هويّة الضحايا!
Lebanon 24
"عبودية" في لبنان.. خفايا مثيرة جداً وهذه هويّة الضحايا!
14:00 | 2023-12-15
15/12/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ من وزارة الإتصالات.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
نداءٌ من وزارة الإتصالات.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:28 | 2023-12-15
15/12/2023 01:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:25 | 2023-12-16
أميركا تحذر كوريا الشمالية من شن هجمات نووية
10:43 | 2023-12-16
بوتين يعزي أمير الكويت الجديد برحيل شقيقه
10:00 | 2023-12-16
هذا ما تقوله المعلومات عن تجربة إسرائيل "إغراق أنفاق غزة"
09:53 | 2023-12-16
بالدموع والحسرة.. مراسل الجزيرة وائل الدحدوح يودّع زميله سامر أبو دقة للمرّة الأخيرة (فيديو)
09:18 | 2023-12-16
احذروا هذه الفاكهة.. ملوّثة بالسالمونيلا وتقتل وتصيب المئات في هذه الدولة!
09:00 | 2023-12-16
في غزة.. التكافل يملأ فراغ غياب الإغاثة الدولية
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
16/12/2023 18:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
16/12/2023 18:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
16/12/2023 18:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24