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عربي-دولي

إجراء "فوري".. الجيش الإسرائيلي يعتمد بروتوكولات جديدة بعد قتل رهائن في غزة

Lebanon 24
16-12-2023 | 08:58
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كشفت تقارير صحفية أن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراء فورياً، بعد واقعة قتل 3 رهائن بنيرانه عن طريق الخطأ في قطاع غزة، أمس الجمعة.


وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه "مباشرة بعد الحادث أرسل الجيش الإسرائيلي بروتوكولات جديدة إلى قواته البرية في غزة، للتعامل مع احتمال تمكن المزيد من الرهائن من الفرار".
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