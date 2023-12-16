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عربي-دولي

بالدموع والحسرة.. مراسل الجزيرة وائل الدحدوح يودّع زميله سامر أبو دقة للمرّة الأخيرة (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2023 | 09:53
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ودّع مراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح بالدموع والحسرة، زميله الشهيد سامر أبو دقة الذي استشهد أمس الجمعة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 
وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لوائل وهو يودع الشهيد سامر للمرة الأخيرة، وتعليقاً على خسارة زميله الأليمة قال الدحدوح: فقدناه اليوم بهذا الشكل الهمجي الذي استهدفنا على الرغم من التنسيق المسبق وموافقة مسبقة لأن نكون في ذلك المكان برفقة الإسعاف في الدفاع المدني ليتم استهدافنا بهذا الشكل بصاروخ مباشر.. كما قلنا عزاؤنا الوحيد أننا مستمرون في نقل هذه الرسالة".
 
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وظلّ الشهيد سامر نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.
 
 
كما أصيب في ذلك الهجوم الزميل وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

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