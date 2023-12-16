بوتين يعزي أمير الكويت الجديد برحيل شقيقه

أبرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد معزياً بوفاة شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت.



وكتب بوتين في برقية أرسلت إلى ولي العهد ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.. الأمير نواف الأحمد كانت له مكانة كبيرة في الشرق الأوسط. لقد فعل الكثير من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكويت وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية الكويتية".

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وأعرب بوتين عن "التعاطف والمواساة لجميع أفراد أسرة الصباح وشعب الكويت الصديق".







