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القسام توجه رسالة لإسرائيل عبر الأسرى "الوقد ينفذ"َ !

Lebanon 24
16-12-2023 | 11:37
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نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رسالة مصورة بثلاث لغات بعنوان "الوقت ينفد"، مفادها أن إسرائيل لن تتمكن من تحرير أي من المحتجزين بالقوة.
ويظهر الفيديو مشاهد لأسرى إسرائيليين قبل مقتلهم يخاطبون حكومتهم مطالبين منها إعادتهم إلى منازلهم.
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الأسرى ظهروا بفيديو يطالبون إنقاذهم من اشتداد القصف الإسرائيلي على غزة، ثم يوثق الفيديو مقتلهم دون اكتراث إسرائيل لمساعدتهم في ظل استمرار القصف العنيف على غزة.   
كما يتضمن المقطع مشاهد للقصف العنيف الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على غزة.
ووثقت المشاهد مقتل 9 محتجزين بغارات إسرائيلية استهدفت القطاع.
وأظهرت المشاهد أيضا عدادا للأرقام بدأ من 1 إلى 9 ومع كل رقم يتم الكشف عن صور لمحتجزين قبل مقتلهم ثم مصرعهم نتيجة القصف
 كما نشرت الكتائب رسالة ثانية في شكل صورة نصفها تابوت، وعلقت عليها قائلة "الخيار لكم في توابيت أم أحياء!!".


المصدر: "رصد" لبنان 24
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