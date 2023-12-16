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"أونروا": لا يمكن إيصال المساعدات وغزة تحت القصف

Lebanon 24
16-12-2023 | 11:50
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قالت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، اليوم، إنه "لا يمكن إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت القصف". 

 

وأضافت توما  في مقابلة أجرتها توما مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن "فرق الأونروا لا يمكنها الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها والوفاء بواجباتها". 

 

واختتمت توما حديثها بالقول إن "القيود المفروضة على الوصول والإمدادات المحدودة واستمرار القصف العنيف يمنع وصول المساعدات إلى غزة".

 

في السياق، حذر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، من تفاقم مستويات جوع “مثيرة للقلق” لم يشهدها قطاع غزة من قبل. 

 

وقال لازاريني، "أينما تذهب في غزة، ترى أن السكان يعانون من اليأس والجوع والذعر". (وكالات)

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