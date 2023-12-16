Advertisement

عربي-دولي

أبو عبيدة من جديد يوجه رسائل لإسرائيل.. إليكم ماذا قال

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1141968-638383501947926640.jpeg
Doc-P-1141968-638383501947926640.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" يوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي ما زال يقامر بحياة جنوده الأسرى غير آبه بمشاعر عائلاتهم.
وأضاف أنه تعمد إعدام 3 منهم وفضل قتلهم على تحريرهم.
وتابع أبو عبيدة: "وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولة يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً".

أبو عبيدة: العدو يحاول يائساً التخلص من عبء مَلف الأسرى واستحقاقاته التي يعرفها جيداً".

وقال الجيش مساء الجمعة إن ما وقع "مأساوي نتحمل مسؤوليته"، ووقع الحادث عندما "حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت".


Advertisement
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:10 | 2023-12-16
14:00 | 2023-12-16
13:40 | 2023-12-16
13:25 | 2023-12-16
13:01 | 2023-12-16
12:53 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24