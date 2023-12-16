أبو عبيدة من جديد يوجه رسائل لإسرائيل.. إليكم ماذا قال

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" يوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي ما زال يقامر بحياة جنوده الأسرى غير آبه بمشاعر عائلاتهم.

وأضاف أنه تعمد إعدام 3 منهم وفضل قتلهم على تحريرهم.

وتابع أبو عبيدة: "وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولة يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً".



أبو عبيدة: العدو يحاول يائساً التخلص من عبء مَلف الأسرى واستحقاقاته التي يعرفها جيداً".



وقال الجيش مساء الجمعة إن ما وقع "مأساوي نتحمل مسؤوليته"، ووقع الحادث عندما "حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت".





