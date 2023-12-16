بوتين يغير طريقة ترشيحه في انتخابات رئاسة روسيا

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم، نقلاً عن مؤيدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيترشح للرئاسة مجدداً بصفته مرشحاً مستقلاً له قاعدة شعبية عريضة، وليس مرشحاً عن أحد الأحزاب.

وقالت وكالات أنباء روسية إن مجموعة تتألف من أكثر من 700 من السياسيين والشخصيات البارزة في المجالين الرياضي والثقافي بادروا بالتجمع، اليوم، في موسكو وأيّدوا بالإجماع ترشح بوتين بصفته مرشحاً مستقلاً.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن أندريه تورتشاك، المسؤول الكبير بحزب "روسيا المتحدة"، قوله إن بوتين لن يخوض الانتخابات مرشحاً عن حزب "روسيا المتحدة" الحاكم، إلا أنه يحظى بالتأييد الكامل من الحزب بصفته مرشحاً مستقلاً.

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( الشرق الأوسط)