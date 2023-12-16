"دفنتهم وهم أحياء".. إسرائيل تدهس خيام النازحين في مستشفى كمال عدوان

دهست القوات الإسرائيلية خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، ودفنت عشرات المرضى والنازحين الواقع شمال قطاع غزة"، بحسب قناة الجزيرة.
يأتي ذلك بعدما حذر أمس الأطباء في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة من مجزرة إسرائيلي بعد اقتحام القوات الإسرائيلي المستشفى.
وتقلت القناة عن مصدر صحفي قوله إنّ "أكثر من 20 جثة لشهداء موجودة في ساحة مستشفى كمال عدوان بعد أن دهستهم الجرافات الإسرائيلية"، لافتاً إلى أنّ "المستشفى دُمر بالكامل وقوات الاحتلال تستهدف أي شيء يتحرك في محيطه".
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"لبنان 24" البقاع - روسيا اليوم - سكاي نيوز - الجزيرة - وكالات