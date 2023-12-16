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عربي-دولي

لندن.. مسيرة أمام منزل سفيرة تل أبيب للمطالبة بإنهاء الاحتلال

Lebanon 24
16-12-2023 | 12:53
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توافد مئات المؤيدين لفلسطين إلى أمام منزل السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا هوتوفيلي حاملين الأعلام الفلسطينية ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الأراضي الفلسطينية.

 

وذكرت قناة "آي تي في" التلفزيونية اليوم، أن مئات المتظاهرين تجمعوا أمام مقر إقامة السفيرة هوتوفيلي، مطالبين إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار و"إنهاء الاستعمار" في الأراضي الفلسطينية.

 
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هذا ومن المتوقع أن يتم تنظيم نحو 60 احتجاجا داعما لفلسطين في مختلف أنحاء بريطانيا اليوم، بحسب تقارير القناة التلفزيونية.

 

يُشار إلى أنه في وقت سابق، رفضت السفيرة الإسرائيلية في لندن فكرة إقامة دولة فلسطينية في غزة، وقالت إنه بعد انتهاء القتال في قطاع غزة، لن يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة لأنهم لم يرغبوا أبدا بدولة إلى جانب إسرائيل.

 

من جهته، عارض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تصريحات السفيرة الإسرائيلية هذه، وقال في حديث لقناة "سكاي نيوز": "يبقى موقفنا الواضح والثابت أن حل الدولتين هو الخيار الصحيح في هذا الوضع، فلا أحد يريد أن يستمر هذا الصراع لمدة أطول من اللازم".

( روسيا اليوم)

 

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