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هاليفي يعتذر.. نيران صديقة تقتل 3 أسرى إسرائيليين في غزة

Lebanon 24
16-12-2023 | 13:01
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أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عن مسؤوليته هو والجيش الإسرائيلي عن مقتل المختطفين الـ3، بسبب المعارك الدائرة في غزة.
وكتب هاليفي في تغريدة على منصة "إكس": "أنا والجيش الإسرائيلي بقيادتي مسؤولون عما حدث".
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وأضاف: "أُطْلِقَت النار بشكل مخالف للتعليمات، ممنوع إطلاق النار على من يرفع الراية البيضاء".
وتابع هاليفي: "لقد انتهينا من التحقيق الأولي في الحادثة مما سيسمح لنا باستخلاص الدروس من القتال ونقلها إلى القوات المقاتلة في الميدان".
واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب "خطأ فادح"، مؤكدا "مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية".

وقال الجيش مساء الجمعة إن ما وقع "مأساوي نتحمل مسؤوليته"، ووقع الحادث عندما "حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت".
وبعد ضغط من عائلات الأسرى، وافق وزيرا كابينت الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت الاجتماع بعائلات الأسرى اليوم مساءً

المصدر: روسيا اليوم
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