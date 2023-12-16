الجيش الإسرائيلي: اكتشاف فتحة نفق بالقرب من مدرسة في الشجاعية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنودا من اللواء 188، اكتشفوا فتحة نفق بالقرب من مدرسة في منطقة الشجاعية بقطاع غزة، وتم قتل مسلح فتح من داخلها النار باتجاه قوات الجيش.

Advertisement

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "اللواء 188 عثر على فتحة نفق قرب إحدى المدارس في منطقة الشجاعية، لقد فتح إرهابي كان في داخله النار على الجنود، الذين ردوا على النار، وقاموا بتحييد الإرهابي وتدمير فتحة النفق".

وأشار بيان الجيش إلى أن "اللواء نفذ خلال الأيام الماضية عمليات عملياتية في منطقة الشجاعية، تم خلالها اكتشاف معدات عسكرية في المنازل والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية". ( روسيا اليوم)