بعد مقتل ثلاثة أسرى.. إسرائيل تجدد محادثاتها مع قطر لعقد هدنة جديدة

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن عودة إحياء المحادثات من أجل عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الموساد، دافيد برنياع، برئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أوروبا نهاية الأسبوع من أجل استئناف المحادثات.

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ونقل "أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي قوله إن "إسرائيل أبدت استعدادا لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات".

يأتي ذلك بعد مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال المعارك مع حماس في الشجاعية بغزة.

ويعتبر الاجتماع المرتقب هو الأول بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وقد تشمل الصفقة الجديدة إطلاق سراح المحتجزين من كبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة أو المصابين بإصابات خطيرة؛ وفقا لما أورد "أكسيوس".

ومن جانبها، ذكرت "حماس" في وقت سابق أنها لن تبرم أي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل إلا بعد توقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة والاستجابة لشروط المقاومة.



