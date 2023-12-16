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عربي-دولي

تعاون أمني مغربي إسباني يطيح خلية موالية لـ"داعش"

Lebanon 24
16-12-2023 | 14:25
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 أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم، أنها تمكنت بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) بالمغرب، من تفكيك شبكة للاشتباه بتورطها في التحضير لتنفيذ مخططين إرهابيين، وتمويل نشاط عناصر تنظيم "داعش".

 

وأسفرت هذه العملية عن توقيف 5 أشخاص في إسبانيا بأقاليم فالنسيا (2)، كاسيريس، أليكانتي وغيبوثكوا، حسبما أوضحت الشرطة الإسبانية في بيان لها.

 

وبحسب المصدر ذاته، يُشتبه في تورط أعضاء هذه الشبكة في جمع الأموال المتحصلة من الجرائم المرتكبة في أوروبا لتمويل أنشطتهم الإرهابية.

 

وأشار البيان إلى أن الموقوفين كانوا يحولون مبالغ كبيرة من المال عبر الحوالات الدولية والعملات المشفرة، حيث تم ضبط زهاء 200 ألف يورو من العملات المشفرة خلال عمليات التفتيش.

 

وأضاف المصدر ذاته أن بعض أعضاء الشبكة حاولوا أيضاً استقطاب أتباع جدد لاعتناق الفكر المتطرف، ودعمهم في حال ما أبدوا رغبتهم في تنفيذ هجمات إرهابية.

 

وبحسب التحقيقات التي أجريت على مدى عامين تقريباً، فقد تبين أن "هذه الشبكة ساهمت في التحضير لتنفيذ مخططين إرهابين على الأقل، تم تحييدهما في نهاية المطاف بفضل تدخلات الأجهزة الأمنية".

 

وخلص البيان إلى أن "هذه العملية أظهرت أهمية التعاون الدولي لتحييد التهديد الإرهابي". ( الشرق الأوسط)

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