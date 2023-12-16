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عربي-دولي

جنرالان كبيران يتوجهان إلى تل أبيب لمساعدة الجيش الإسرائيلي في هذا الأمر

Lebanon 24
16-12-2023 | 14:54
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بعد مطالبات الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بالتقدم خطوة أكبر في معارك غزة وتحديد مدة زمنية لإنهاء الحرب، توجه أكبر قائدين للجيش الأميركي إلى تل أبيب لتقديم المشورة للحكومة الإسرائيلية حول كيفية الانتقال من العمليات القتالية الكبرى ضد حركة حماس في غزة إلى حملة أكثر محدودية ودقة.
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وخدم كل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال سي كيو براون في أدوار قيادية مع تحول القوات الجوية والبرية الأمريكية من القتال الرئيسي إلى عمليات مكافحة الإرهاب الأقل كثافة في العراق وأفغانستان.
في المقابل، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه ليس من الواضح مدى عمق صدى نصيحتهما المأخوذة من الدروس المستفادة لدى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" .
وسبق أن وصف رئيس حكومة العدو الإسرائيلي المعارك التي يخوضها في غزة صعبة للغاية، وذلك بعد مقتل ثلاثة أسرى خلال معارك في غزة بنيران صديقة.


المصدر: روسيا اليوم
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