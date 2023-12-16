17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اليوم.. ماذا فعلت مدمرة أميركية في البحر الأحمر؟
Lebanon 24
16-12-2023
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت القيادة المركزية الأميركية، السبت، إن مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر.
وفي بيانٍ لها، قالت القيادة: "في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 أيلول (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية يو.إس.إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاماً جوياً مسيراً تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".
Advertisement
وأضاف: "تم تقييم الأنظمة الجوية على أنها طائرات مسيرة هجومية انتحارية وجرى إسقاطها دون أن يلحق أي ضرر بالسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات".
كذلك، أشار البيان إلى أنه "تم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى التهديد".
وكانت المملكة المتحدة أعلنت هي الأخرى، السبت، أن إحدى مدمّراتها أسقطت ليل الجمعة السبت ما يُعتقد بأنها "مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر".
وكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على منصة "إكس": "خلال الليل، أسقطت إتش إم إس دايموند ما يعتقد أنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخا تمكن من "تدمير الهدف بنجاح".
وكان الحوثيون أعلنوا أنهم سيستهدفون أي سفن متوجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن بلدانها، ردا على الحرب بين تل أبيب وحركة حماس في قطاع غزة.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
Lebanon 24
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
00:53 | 2023-12-16
16/12/2023 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتجاجٌ كبير في الجنوب.. ما جرى مخيف وهذا ما تبيّن! (فيديو)
Lebanon 24
إرتجاجٌ كبير في الجنوب.. ما جرى مخيف وهذا ما تبيّن! (فيديو)
06:55 | 2023-12-16
16/12/2023 06:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس الدافئ.. سيناريو الأمطار عائد وهكذا سيكون آخر أسبوع في السنة
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس الدافئ.. سيناريو الأمطار عائد وهكذا سيكون آخر أسبوع في السنة
02:23 | 2023-12-16
16/12/2023 02:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر
12:37 | 2023-12-16
16/12/2023 12:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بـالـ"هوت شورت".. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
Lebanon 24
بـالـ"هوت شورت".. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
00:35 | 2023-12-16
16/12/2023 12:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:49 | 2023-12-16
تقرير: "حماس" حوّلت شوارع غزّة إلى "متاهة"!
16:42 | 2023-12-16
تفاصيل مقتل الأسرى الإسرائيليين برصاص الاحتلال: رفعوا راية بيضاء وطلبوا النجدة بالعبرية
16:35 | 2023-12-16
تركيا وبلغاريا ورومانيا.. تشكيل مجموعة لمكافحة الألغام في البحر الأسود
16:15 | 2023-12-16
12 انتهاكاً لقواعد الاشتباك في سوريا خلال يوم واحد.. موقف خطير في الأجواء السورية
16:15 | 2023-12-16
حماس: لا تبادل للأسرى دون وقف العداون الإسرائيلي
16:00 | 2023-12-16
حقائق صارخة.. هكذا تُدنّس إسرائيل المقدسات في فلسطين!
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
17/12/2023 03:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
17/12/2023 03:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
17/12/2023 03:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24