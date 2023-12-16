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اليوم.. ماذا فعلت مدمرة أميركية في البحر الأحمر؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 15:34
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قالت القيادة المركزية الأميركية، السبت، إن مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر.

وفي بيانٍ لها، قالت القيادة: "في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 أيلول (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية يو.إس.إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاماً جوياً مسيراً تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".
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وأضاف: "تم تقييم الأنظمة الجوية على أنها طائرات مسيرة هجومية انتحارية وجرى إسقاطها دون أن يلحق أي ضرر بالسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات".

كذلك، أشار البيان إلى أنه "تم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى التهديد".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت هي الأخرى، السبت، أن إحدى مدمّراتها أسقطت ليل الجمعة السبت ما يُعتقد بأنها "مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر".

وكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على منصة "إكس": "خلال الليل، أسقطت إتش إم إس دايموند ما يعتقد أنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخا تمكن من "تدمير الهدف بنجاح".

وكان الحوثيون أعلنوا أنهم سيستهدفون أي سفن متوجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن بلدانها، ردا على الحرب بين تل أبيب وحركة حماس في قطاع غزة. (سكاي نيوز عربية)
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