وساطة عمانية لخفض التصعيد الحوثي في البحر الأحمر

كشفت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم، عن نقاشات وتواصل مع أطراف دولية، برعاية سلطنة عمان، لخفض التصعيد في البحر الأحمر.

وقال متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، في منشور على منصة "إكس"، إنه "برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية (لم يحددها) بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي".

وأضاف: "أكدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء".

وشدد عبد السلام على أن "أي خطوات حقيقية تستجيب للوضع الإنساني في فلسطين وغزة بإدخال الغذاء والدواء، من شأنها أن تساهم في خفض التصعيد (استهداف السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى إسرائيل)".

وحتى الساعة، لم يصدر من سلطنة عمان تعليق على تصريحات الحوثي.

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( الأناضول)