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عربي-دولي

12 انتهاكاً لقواعد الاشتباك في سوريا خلال يوم واحد.. موقف خطير في الأجواء السورية

Lebanon 24
16-12-2023 | 16:15
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انتهك الطيران الأميركي المسيّر التابع للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا بقيادة واشنطن، قواعد منع الاشتباك 12 مرة في سوريا خلال 24 ساعة وفقاً لما ذكره المركز الروسي للمصالحة في سوريا.
وقال نائب رئيس "المركز الروسي"، التابع لوزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 12 مرة خلال يوم واحد.
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وأشار كوليت إلى أن طيران التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق الأوضاع والمواقف الخطيرة في الأجواء السورية، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وفي انتهاك للمجال الجوي السوري أيضاً.



المصدر: روسيا اليوم
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