تركيا وبلغاريا ورومانيا.. تشكيل مجموعة لمكافحة الألغام في البحر الأسود

صرح وزير الدفاع التركي يشار غولر، بأنه يعتزم برفقة وزراء دفاع بلغاريا ورومانيا التوقيع على اتفاق بشأن إنشاء مجموعة عمل لمكافحة الألغام في البحر الأسود يوم 11 كانون الثاني في إسطنبول.

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ونقلت وكالة DHA عن بيان غولر أنه “من المقرر أن يتم حفل التوقيع على اتفاقية إنشاء مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المتعلقة بالألغام في البحر الأسود من قبل وزراء دفاع تركيا وبلغاريا ورومانيا في 11 كانون الثاني".

وبحسب الوزير، تسعى أنقرة جاهدة إلى ضمان أن يكون البحر الأسود “بحرا هادئا”، وأن يتم حل جميع القضايا المتعلقة به حصرا من قبل الدول الواقعة في حوضه، وأشار غولر إلى أنه "إذا لزم الأمر، فسنطلب المساعدة من الحلفاء، لكن الآن لا توجد مثل هذه الحاجة".

وأوضح وزير الدفاع التركي أن "الغرض من إنشاء المجموعة هو كشف الألغام التي يجرفها التيار من الموانئ الروسية والأوكرانية والتخلص منها.. وقد أصبحت حالات الكشف عن مثل هذه الألغام أكثر تكرارا في الآونة الأخيرة، لذلك نقوم بإنشاء هذه المجموعة الثلاثية، وستقوم كاسحات الألغام لدينا بدوريات في المنطقة حتى الحدود الرومانية". ( وكالات)