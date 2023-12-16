تفاصيل مقتل الأسرى الإسرائيليين برصاص الاحتلال: رفعوا راية بيضاء وطلبوا النجدة بالعبرية

أظهرت نتائج التحقيق الأولي الذي أجراه جيش العدو حول مقتل ثلاثة أسرى بنيران صديقة في حي الشجاعية، أن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة خرجوا من إحدى البنايات السكنية في حي الشجاعية بعد اختبائهم فيها لعدة أيام في غزة.

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وأشارت نتائج التحقيق إلى أنه رغم رفع الأسرى الإسرائيليين راية بيضاء وصراخهم باللغة العبرية "النجدة"، أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم، وعند فتح النار عليهم عاد أحد الأسرى إلى المبنى الذي خرج منه دون أن يصاب، ولكن قوات الاحتلال أطلقت عليه النار مجدداً بعد أن هاجمت المبنى الذي لجأ إليه الأسير.

وأوضح التحقيق أنه عُثر في البناية التي خرج منها الأسرى عقب مقتلهم على كتابات استغاثة بالعبرية على السطح.

وأظهر التحقيق أن قوات الجيش الإسرائيلي، التي نفذت عملية قتل الأسرى في الشجاعية، قد "خرجت عن تعليمات إطلاق النار".

ويشير التحقيق إلى وجود قناص إسرائيلي داخل أحد المباني، حيث رصد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين لم يكونوا مسلحين.

وذكرت تفاصيل الحادثة وفقا للتحقيق أن الأسرى خرجوا بلا قمصان إلى الشارع وعلى بعد عشرات الأمتار من موقع الجنود، حاملين علمًا أبيض، ورغم ذلك، أطلق القناص النار عليهم بدقة. قتل اثنان منهم ونجا الثالث بالفرار إلى مبنى مجاور، لأن الجنود اعتبروهم من حماس.





