Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل مقتل الأسرى الإسرائيليين برصاص الاحتلال: رفعوا راية بيضاء وطلبوا النجدة بالعبرية

Lebanon 24
16-12-2023 | 16:42
A-
A+
Doc-P-1142095-638383670812566503.JPG
Doc-P-1142095-638383670812566503.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت نتائج التحقيق الأولي الذي أجراه جيش العدو حول مقتل ثلاثة أسرى بنيران صديقة في حي الشجاعية، أن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة خرجوا من إحدى البنايات السكنية في حي الشجاعية بعد اختبائهم فيها لعدة أيام في غزة.
Advertisement
وأشارت نتائج التحقيق إلى أنه رغم رفع الأسرى الإسرائيليين راية بيضاء وصراخهم باللغة العبرية "النجدة"، أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم، وعند فتح النار عليهم عاد أحد الأسرى إلى المبنى الذي خرج منه دون أن يصاب، ولكن قوات الاحتلال أطلقت عليه النار مجدداً بعد أن هاجمت المبنى الذي لجأ إليه الأسير.
وأوضح التحقيق أنه عُثر في البناية التي خرج منها الأسرى عقب مقتلهم على كتابات استغاثة بالعبرية على السطح.
وأظهر التحقيق أن قوات الجيش الإسرائيلي، التي نفذت عملية قتل الأسرى في الشجاعية، قد "خرجت عن تعليمات إطلاق النار".
ويشير التحقيق إلى وجود قناص إسرائيلي داخل أحد المباني، حيث رصد الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين لم يكونوا مسلحين.
وذكرت تفاصيل الحادثة وفقا للتحقيق أن الأسرى خرجوا بلا قمصان إلى الشارع وعلى بعد عشرات الأمتار من موقع الجنود، حاملين علمًا أبيض، ورغم ذلك، أطلق القناص النار عليهم بدقة. قتل اثنان منهم ونجا الثالث بالفرار إلى مبنى مجاور، لأن الجنود اعتبروهم من حماس.


المصدر: عرب 48
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2023-12-16
16:35 | 2023-12-16
16:15 | 2023-12-16
16:15 | 2023-12-16
16:00 | 2023-12-16
15:45 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24