الكويت تودّع الأمير نواف اليوم... ومشعل الأحمد أميراً

بدأت في الكويت فترة حداد لأربعين يوماً، حزناً على أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي ظهر السبت، عن 86 عاماً، على أن يُدفن صباح اليوم الأحد، في مراسم تقتصر على الأقرباء، بمسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

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مجلس الوزراء الكويتي، الذي نعى الأمير الراحل، نادى بوليّ العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للكويت، ليصبح الحاكم السابع عشر للبلاد.

وقد بادرت دولٌ عربية وغربية الى تقديم التعازي للأسرة الحاكمة في الكويت. وأصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي على وفاة المغفور له أمير دولة الكويت.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتنكيس الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه ١٨/١٢/٢٠٢٣ ضمناً، وتُعدّيل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.

وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معزياً، وجاء في نص البرقية: "بتسليم بقضاء الله الذي لا يُرد وببالغ الحزن والأسى تبلغنا نبأ رحيل أمير دولة الكويت والذي برحيله يفتقد لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي، قامة عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والمنعة والإستقرار"، مضيفا "إنني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أتقدم من سموكم ومن أسرة آل الصباح ومن الشعب الكويتي بأحر التعازي".

كما أبرق بري لنظيره رئيس مجلس الامة الكويتي أحمد العزيز السعدون معزياً.



