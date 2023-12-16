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عربي-دولي

"الصحة العالمية" تسلّم الإمدادات الطبية لمستشفى الشفاء بغزة

Lebanon 24
16-12-2023 | 23:47
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قالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إنها شاركت في مهمة مشتركة للأمم المتحدة لتسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء في غزة وتقييم الوضع هناك.
وأضافت المنظمة أن الفريق قام بتسليم أدوية ومعدات جراحية وأدوات جراحة العظام ومواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي "يعمل حاليا بالحد الأدنى" من الطاقة التشغيلية.
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وبعد أن حوله لهدف عسكري وحاصره بالدبابات لأيام، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة الشهر الماضي.

وأصبح المستشفى محور الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، إذ اتهم الفلسطينيون إسرائيل باستهداف المستشفيات، في حين قالت إسرائيل إن مستشفى الشفاء هو مركز القيادة الرئيسي لعمليات حماس في قطاع غزة، وهو ما تنفيه الحركة.



واقتحمت قوات من حماس، الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، ونفذت هجوما غير مسبوق أسفر عن مقتل حوالي 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على ذلك، شنّت إسرائيل هجوما جويا وبحريا وبريا عنيفا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن مقتل 18800 شخص، معظمهم من النساء والقصّر، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في القطاع. (سكاي نيوز)
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