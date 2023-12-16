قصف لمسيّرات إسرائيلية طال مخيما بطولكرم... واستشهاد فلسطينيين

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، وصفت جروح بعضهم بالخطيرة، فجر اليوم الأحد، في قصف لطائرات مسيّرة إسرائيلية على مخيم نور شمس في طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل شابين وإصابة آخرين إثر قصف لمسيّرات إسرائيلية طال عدة مواقع بمخيم نور شمس.

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ووفق الوكالة فقد منعت قوات إسرائيلية سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.

واستهدفت القوات الإسرائيلية بالقصف عددا من المنازل في المخيم، وقصفت طائرات مسيّرة تابعة لها مواقع في حارة المنشية بالمخيم.

كذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المواطنين خلال عمليات دهم واسعة للمنازل. (سكاي نيوز)